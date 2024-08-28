台風10号の接近に伴い、大分県内の交通機関に影響が出ています。 ＜JR九州特急＞■29日ソニックやにちりんなど全ての特急が運休■30日始発から運休の可能性あり ＜JR九州普通列車＞■29日日豊本線・久大本線・豊肥本線全ての普通列車が始発から運転見合わせ■30日始発から運転見合わせの可能性あり ＜フェリー＞■国道九四フェリー29日終日欠航運航再開は台風通過後に判断■商船三井さんふらわあ