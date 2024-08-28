非常に強い台風10号の接近に伴い、熊本県内では28日午後5時30分時点で、人吉市や上天草市など13の市町村で避難指示、熊本市など21市町村で高齢者等避難が出されています。自治体の情報を確認してください。 交通への影響です。九州新幹線は熊本と鹿児島中央の間で28日夜から運休します。29日は熊本と鹿児島中央の間で始発から運転を見合わせ、熊本と博多の間は午前8時頃から運転を見合わせます。 県内5つのバス会社は29日と3