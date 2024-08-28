台風10号の接近に伴い、大分県内の商業施設や観光地などで臨時休業の対応をとるなど影響が出ています。 ＜商業施設＞■アミュプラザおおいた29日と30日は休館■トキハ本店・別府店・わさだタウン検討中■パークプレイス大分検討中（28日中にホームページで発表予定） ＜観光施設＞■うみたまご29日は屋内エリアのみ午前9時～午後1時まで営業。30日は臨時休館■高崎山自然動物園29日は午前9時&