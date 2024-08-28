イトーヨーカドー綱島店の閉店を大勢の常連客や住民が見守った＝１８日夜（地域ブロガーのツナシマニアさん提供）赤字体質から構造改革を進める総合スーパー大手イトーヨーカ堂が閉店を計画していた３３店舗のうち、県内は４店であることが分かった。１店はすでに営業を終え、川崎港町店（川崎市川崎区）の来年１月閉店が新たに判明。店舗を大都市圏に集約すると発表していたが、お膝元の関東でも縮小を余儀なくされている。今