［モスクワ２８日ロイター］ - ロシア国家警備隊は２８日、西部クルスク州のクルスク原子力発電所から５キロメートルの場所で、ウクライナが発射した米国提供砲弾の不発弾の爆破処理をしたと発表した。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長は２７日、クルスク原発を視察し、ウクライナによる越境攻撃を鑑み、原発の安全を巡る状況が悪化していると懸念を示した。ただロシア、ウクライナいずれに責任があるかにつ