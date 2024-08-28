交通費など料金が高い夏休みを避けて、お彼岸に帰省する人もいるでしょう。帰省したときは、親に滞在費などのお金を渡すべきなのか悩むものです。特に、社会人になってからまだ数ヶ月しかたっていない新社会人の方は、お金にあまり余裕がなく予算も限られてしまいます。 そこで本記事では、実家に帰省した際に親に渡すお金の額やお金以外の贈り物についてもご紹介します。 親にお金を渡す？ 渡さない？ 社会人のなか