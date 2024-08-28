8月28日より開催 「SUPER STAR FES」の特典付きスカウト/通常版スカウト セガは、現在サービス中のAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」（サカつくRTW）において、イタリアの現役選手たちが新★5選手として登場する「SUPER STAR FES」を8月28日より開催した。 スペシャルログインボ&