【モデルプレス＝2024/08/28】NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のTAEIL（テイル）がグループを脱退する。28日、所属事務所SM Entertaimentが公式SNS等を通して発表した。【写真】NCTジェヒョン＆ジョンウのプリクラが「異次元級」◆テイル、性犯罪関連で訴えられた事実を確認 脱退を発表SMは「テイルが性犯罪関連の刑事事件で訴えられた事実を確認しました」とし「該当事案が非常に厳重であることを認知し、これ以上チーム活動