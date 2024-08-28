若くして“2児のママ”となった韓国の元ライバー女性が、夫と離婚後の壮絶な日常を告白した。【写真】18で妊娠…3人の年子抱える高校生ママの美貌韓国で8月28日22時20分より放送されるMBNバラエティ番組『大人たちは知らない高校生ママパパ5』（原題』第11回には、芸能人を夢見た元ライバー女性のユン・ハソルさんが出演する。ユンさんは「債務不履行者だった夫が犯したさまざまな金銭関連緒の事故により、2023年に離婚したが、前