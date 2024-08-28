日産 新型「SUV」最安価な「ST-L」登場日産のオーストラリア法人は2024年8月16日、SUV「パスファインダー」の新たなエントリーグレード「ST-L」を発売したことを発表しました。タフ感がカッコイイ！パスファインダーは、日産が海外市場で展開しているSUVです。1986年にデビューした当初は日本で「テラノ」として販売されていました。【画像】超カッコイイ！ 日産「新型“8人乗り”SUV」を画像で見る（77枚）現行モデルは2021