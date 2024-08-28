◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２８日・エスコンフィールド）日本ハムのＦ・レイエス外野手（２９）が１５号ソロを放ち、来日１年目の外国人では球団最長となる２０試合連続安打を記録した。「５番・ＤＨ」で先発し、１―５で迎えた４回１死。楽天先発・内星龍から左翼席へアーチをかけた。直前に４番の清宮幸太郎内野手が２階席に飛び込む９号ソロを打ち、豪快な２者連続弾で反撃を開始した。２７日終了時点で８月は２０試