NCTのテイルが、グループを脱退する。28日（本日）、SMエンターテインメントは公式コメントを通じて、テイルの脱退を公式発表した。SMは「当社は最近、テイルの性犯罪に関し、刑事事件で告訴された事実を確認しました。これについて事実関係を把握していたところ、該当案件が相当深刻であることを認知し、これ以上チーム活動を続けることができないと判断しました。テイルと話し合った結果、グループ脱退を決定しました」と伝えた