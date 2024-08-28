漫画・アニメで人気の『キン肉マン』「夢の超人タッグ編」に登場する「ビッグ・ザ・武道」を立体化したフィギュアがSpiceSeed フィギュア事業部からリリースされる。2024年8月31日（土）20時からの予約開始となる。＞＞＞グロロ〜！SpiceSeed「キン肉マンシリーズ『ビッグ・ザ・武道』」の画像を見る（画像4点）『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ