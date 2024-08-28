7月6日（土）夜11時よりテレ東系列ほかで放送がスタートした『天穂のサクナヒメ』。第9話のあらすじ、先行場面カットが公開された。TVアニメ『天穂のサクナヒメ』の原作は同名のゲーム。「米は力だ！」をキャッチコピーに、ヒノエ島を舞台に島を支配する鬼と闘う爽快なコンボアクションと日本古来の米づくりを深く再現したシミュレーション要素が融合したユニークな和風アクションRPGだ。2020年の発売より「令和の米騒動」と騒がれ