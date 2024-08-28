とある星に住む、バナナにひそむふしぎなにゃんこ「ばなにゃ」が繰り広げるほんわかショートアニメ『ばなにゃ』の、ますますにぎやかな第3期が2024年10月より開幕！梶裕貴と村瀬歩が再び可愛いバナナなにゃんこを演じます！☆『ばなにゃ』第3期PVカットやキャスト写真などをみる（写真11点）＞＞＞ショートアニメ『ばなにゃ』の舞台はとある星。バナナにひそむふしぎなにゃんこ「ばなにゃ」の前に突如小さいばなにゃ「ベイビース