ポルノグラフィティは、今月31日（土）、9月1日（日）に故郷因島の因島運動公園で開催を予定している野外ライブ「因島・横浜ロマンスポルノ’24」について、28日、公式X（旧ツイッター）などで「28日（水）現在、両日ともに開催に関して関係各所と協議を重ねております」と発表した。台風10号の接近を受けて「今後の台風による天候、公共交通機関の計画運休、しまなみ海道の交通規制の状況、またご来場頂くお客様の安全の確保