2024年5月時点の県内の小学生と中学生の人数は、いずれも過去最少だったことが国の調査でわかりました。文部科学省が毎年行っている「学校基本調査」の速報値が28日発表され、県内の2024年5月1日時点の小学生は、前の年度から893人減って4万5196人で、16年連続の減少となりました。また中学生は前の年度から610人減って2万4458人となり10年連続の減少です。小学生・中学生ともに1948年の統計開始以来、最少を更新していて、ピ}