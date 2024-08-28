非常に強い勢力の台風10号の影響で、28日午後、鹿児島県に暴風・波浪・高潮の特別警報が発表されました。台風は9月1日の日曜日に県内に最も近づく見込みで、接近を前に、28日県内では台風の対策を急ぐ農家の姿が見られました。台風10号はゆっくり北上し、30日金曜日ごろに九州に接近・上陸しそうです。その後は、9月1日日曜日にかけて、比較的遅い速度で西日本から東日本に向けて日本列島を縦断する見通しです。今のところ県内に最