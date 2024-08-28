富山市で8月20日に発生した監禁・強盗事件について、容疑者の男の行方は依然、わかっていません。一方、岐阜県飛騨市の防犯カメラに男が乗ったとみられる車がパトカーに追跡される様子が映っていたことが分かりました。岐阜県飛騨市に設置されている防犯カメラの映像です。容疑者の男が運転していたとみられる車がカメラから離れて進むと、パトカーがサイレンを鳴らして追いかけていきます。この車を運転していたとみ