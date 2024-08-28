ゴルフ場の営業を続ける条件で町有地を売却したのに、運営会社が太陽光発電事業者側に高値で転売したのは不当として、宮城県加美町は28日、土地の所有権が町にあることの確認を求めて仙台地裁に提訴すると発表した。発電事業者側も5日、土地の所有権を主張する訴えを起こしている。町によると、土地は2021年4月、同町のゴルフ場運営会社「チームトレイン」に9500万円で売却。同社は即日、太陽光発電事業者「カナディアン・ソー