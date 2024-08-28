台風10号の接近に伴い、山陽新幹線は29日の午後9時以降の計画運休を発表しました。JR西日本は、山陽新幹線は博多駅と広島駅の間で、おおむね29日午後9時以降は運転を取りやめると発表しました。また、30日も博多駅と広島駅の間で始発から午前中にかけて計画運休を行います。東海道新幹線は30日から9月1日にかけて、全線もしくは一部区間で計画運休や運転見合わせの可能性があります。一方、空の便は、国内線は28日、日本航空が122