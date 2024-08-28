九州南部に接近している過去最強クラスの台風10号。東海地方で激しい雨が降り、土砂崩れが起きるなど、台風の接近前から被害が出ています。今後の進路など、最新情報について気象予報士・國本さんの解説です。（8月28日「Nスタ」午後6時すぎの放送より）【写真を見る】【予報士解説】台風10号「大規模な停電、一部家屋の倒壊にも警戒を」最強クラスで接近…記録的な大雨・暴風のおそれ【Nスタ解説】台風10号 “最強クラス”で