女優の清野菜名（29）が26日、Instagramを更新。公開した最新ショットに、義理の弟でフジテレビアナウンサーの生田竜聖（36）が反応した。【映像】清野菜名の躍動感あふれる最新ショット（複数カット）2020年6月。清野は、2015年にドラマで共演し、交際報道があった俳優の生田斗真（39）との結婚を報告。2022年3月には、第1子の誕生を発表していた。自身のInstagramで頻繁に「おつかれーらいす」とつづった投稿をしているせ