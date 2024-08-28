「ソフトバンク−オリックス」（２８日、長崎ビッグＮスタジアム）オリックス先発の山下舜平大投手が初回、自己最速となる１６１キロをマークした。ソフトバンクの先頭・周東に対して、カウント２−２からの５球目に外角高めに投じ、空振り三振を奪った。昨季新人王の山下は今季結果を残せていなかったが、１８日の日本ハム戦で５回１失点と好投し今季初勝利。自身２連勝をかけたこの日のマウンドに上がった。