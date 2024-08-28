クオリティウエアブランド｢BAMBI WATER｣は、バストメイクが可能なブラトップ｢BAMBI WATER カップイン クロップドキャミソール｣を発売。今回は｢BAMBI WATER カップイン クロップドキャミソール｣について紹介いたしますので、BAMBI WATERが好きな方やちょっとでも気になる方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。 ブラトップにクロップド丈が登場♪ 今回発売するブラトップ｢BAMBI WATER カップイン クロップド