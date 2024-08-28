「平和島レディースカップ・Ｇ３」（２８日、平和島）４日目４Ｒはインから３着と勝ち切れなかった高石梨菜（３０）＝東京・１０９期・Ｂ１＝だが、予選は７走してオール舟券絡みの活躍。危なげなく準優へ駒を進めた。相棒はあまり素性がいいとは言えない２０号機で「行き足から先が大したことないし、エンジン自体は良くないですね」と不満を口にする。それでも、「乗りやすいし、それがいい方向（成績）に行っています」と前