接近中の台風10号、28日午後に暴風域に入った鹿児島・枕崎市から、坂口輝記者が午後6時50分現在の様子をお伝えします。ホテルのベランダから見える海には、絶えず白波が押し寄せています。朝から市内で取材を続けていますが、台風が近づくにつれて、風もかなり強くなっている印象を受けます。台風の接近を前に、枕崎市では住民が28日朝から対策に追われていて、強風に備えて店舗や民家のシャッターを下ろすなどしていました。また