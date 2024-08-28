キックボクサーのぱんちゃん璃奈さんが鍛え上げたビキニ姿をインスタグラムに投稿しました。【写真】鍛えたビキニ姿を披露したぱんちゃん璃奈「絶景と海と私」と力強いガッツポーズを見せ、大きく盛り上がった背筋を披露しました。キックボクシングで鍛えた脚や逆三角形の上半身を惜しみなく見せつけ、「素晴らしい肉体美」「たくましい太もも」「美しい背中」と賞賛の声が上がりました。初代KNOCK OUT-BLACK女子ミニマム級＆アト