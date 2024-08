2024年10月12日(土)、13日(日)に京都梅小路公園 芝生広場にて開催される、くるり主催音楽イベント『京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園』の最終出演者アーティストが発表された。 発表されたのは10月12日(土)にASKA、10月13日(日)にSHOW-GO、平野和の3組。 本日の発表を受け初日の10月12日(土)はASKA、菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり