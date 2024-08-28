◆ロッテ―西武（28日、ZOZOマリンスタジアム）開幕からロッテに15連敗中の西武が、初回にわずか10球で3点を先制した。この日1軍登録された長谷川信哉が先頭打者で、2ストライクからの3球目の速球を中前にはじき返して出塁。続く源田壮亮がフルカウントから6球目の内角高めに入ってきたカットボールを強振し一塁線を破る適時二塁打で、長谷川が一気に本塁に返って先制した。7月19日のソフトバンク戦（ベルーナドーム）以来