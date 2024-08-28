女優の川上麻衣子(58)がインスタグラムを更新。奔放な沖縄満喫ショットを公開した。川上は「台風を避けて、東京に戻れますように」と、沖縄滞在中の写真を4枚公開。麦わら帽子＆ワンピース姿や食事を楽しむ様子、さらに大胆な黒の水着でプールでくつろぐ1枚もあった。この投稿にコメント欄では「貴重な水着姿！色っぽくてドキっとしました！」「クラリオンガールみたいな水着」「久々の水着スタイル素敵だよね」「まいこ姉さ