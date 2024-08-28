二十歳以下の若者がものづくりの技術を競う全国大会で、金賞に輝いた勢多農林高校の生徒などが群馬県庁を訪れ、平田教育長に大会結果を報告しました。 「若年者ものづくり競技大会」は、工業高校などで学ぶ二十歳以下の若者を対象に「自動車整備」や「建築大工」など１５の分野で技術を競うもので、１９回目の大会が県内を会場にこのほど開かれました。２８日は、県代表で入賞の４人が平田教育長のもとを訪れました。このうち制限