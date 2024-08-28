インターネット上の有害情報などの早期発見に協力する学生ボランティアを対象にした研修会が県警本部で開かれました。 県警は２０１７年から県内の大学や専門学校で情報技術などについて学ぶ学生をボランティアの「学生サイバーパトロールコラボレイター」として委嘱しています。研修会はこのコラボレイターの知識や技能の向上を目指して開かれこの日は、およそ２０人が参加しました。 研修会では