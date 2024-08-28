ＪＡグループ群馬は、農業施策の充実・強化に向けて来年度の県の予算編成に対する要請書を山本知事に手渡しました。 ２８日は、ＪＡグループ群馬と県による農政意見交換会が開かれ、ＪＡ群馬中央会・各連合会の林康夫会長から山本知事に来年度の県の農業関係予算に関する要請書が手渡されました。 要請書では、燃料や飼料価格の高騰を受けた支援策の拡充や鳥インフルエンザ、豚熱といった家畜伝染病の対策など６項目