非常に強い台風10号は、29日夜はじめ頃から30日にかけて県内に最接近する見込みで、早いところでは29日朝から暴風域に入るとみられます。 県内を含む九州北部で線状降水帯が発生するおそれもあり、暴風や土砂災害などに厳重な警戒が必要です。 （長崎地方気象台 長田 卓也 観測予報管理官） 「早めに曲がるか、西に向くか、台風の動きによって影響がかなり異なってくる。長崎県としては西を通ったほうが影響は大きい