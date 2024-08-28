湯崎知事や県民が集まり子育てについて話し合う、車座会議が広島県福山市で開催されました。 犬山さんも参加しています。 ３０代の子どもが２人 松田典子さん 「（子育ては）社会全体で支えていくというのが、本当に必要だと思っています。」 この会議では、広島県内の子育て支援について、県民から直接意見を聞き、今後の運営に生かそうと先月から開催されています。 ５回目となった２８日は、犬山紙子さんも参加し、「社会