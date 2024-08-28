NEXCO中日本は、大雨の影響により通行止めとなっていた東名高速道路の菊川IC～豊川ICの上下線について、8月28日午後6時15分に通行止めを解除したと発表しました。 新東名は新静岡IC～新城ICの上下線で、引佐連絡路の浜松いなさJCT～三ヶ日JCTの上下線で通行止めとなっていますが、NEXCO中日本は解除の見通しについて、いずれも8月28日の夜としています。 （8月28日午後6時30分現在）