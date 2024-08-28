新潟市でコメの早生品種の検査が始まりました。去年は猛暑や水不足により品質に大きな影響を受けましたが、8月28日の検査初日は一等米比率100％と順調な滑り出しです。28日、新潟市西蒲区のJA新潟かがやきの倉庫に運び込まれていたのは、岩室地区で収穫された早生品種「ゆきん子舞」と酒米の「五百万石」です。【記者リポート】「袋から取り出したコメを検査室に運んで、JAの職員が一粒一粒、丁寧に手作業で確認していきます