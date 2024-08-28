台風10号は新潟県内には9月1日以降に最接近する見込みですが、台風から離れていても今月25日に小千谷市で記録的短時間大雨情報が出されたように大雨となる恐れもあるため注意・警戒が必要です。非常に強い台風10号は29日以降、九州に上陸し、その後ゆっくりと列島を縦断する見込みで、県内には9月1日以降最接近する見通しです。まだ台風自体は新潟からは離れていますが、前線に向かって台風10号からの暖かく湿った空気が流れ込んで