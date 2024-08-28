路線バスの維持・確保に向け去年、新たな連携協定を結んだ新潟市と新潟交通。今後、市民も参加してバスネットワークのあり方を協議するのを前に、8月28日、専門家から意見を聞く準備会が開かれました。去年12月、新たな連携協定を結んだ新潟市と新潟交通。利用を喚起するため、市民一人当たりの1年間の乗車目標を30回と定めることや、運転士不足の解消。また、有識者や市民などがバスサービスのあり方について検討する