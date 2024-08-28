NHKのラジオ国際放送などの中国語ニュースで、中国籍の外部スタッフ男性が、沖縄県・尖閣諸島について「中国の領土」などと発言した問題を巡り、中国のニュースサイト「中国新聞網」は、この男性が中国に帰国したと伝えた。NHK、中国人スタッフ不適切発言の内容に漏れ追加で発表中国新聞網によると、男性のものとされる短文投稿サイト「微博（ウェイボー）」のアカウントには、26日昼ごろ「ゼロになって（祖国に）帰ってきた