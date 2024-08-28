アルビレックス新潟の選手などが病気と向き合う子どもとその家族が滞在する新潟市の施設を訪れ、利用する家族などと交流しました。28日、アルビレックス新潟とアルビレックス新潟レディースの選手たちが訪れたのは、新潟市中央区の新潟大学医歯学総合病院の敷地内にあるドナルド・マクドナルド・ハウス・にいがたです。おととしオープンしたこの施設は、病気などで入院する子どもの家族に安価で利用してもらい、経済的