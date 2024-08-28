非常に強い台風10号は、28日午後6時現在、鹿児島県屋久島の西の海上をゆっくりと北に進んでいます。台風は非常に強い勢力を維持したまま北上し、29日から30日にかけて熊本県内に最も接近する見込みです。天草市から中継です。【中継】天草市五和町鬼池港(28日午後6時20分頃)（永島由菜アナウンサー）天草市五和町の鬼池港に来ています。非常に風が強いです。現在、天草･芦北地方には暴風警報が出されています。きょう昼過ぎ