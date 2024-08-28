台風10号（サンサン）の接近に備え、行政も早めの対応を呼び掛けています。 【台風情報まとめ】台風10号進路予想・熊本県の交通情報など 熊本県は8月28日午後1時39分に災害警戒本部を設置して、木村敬知事が県民に安全確保を強く求めました。 木村敬 熊本県知事「市町村や気象庁からの情報に留意して『迷ったら行動する』。この心構えで早めの行動や明るいうちの『予防的避難』をお願いしたい」 会議では湯前町の幸野ダムや、