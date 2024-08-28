8月20日に新潟県弥彦村で発生した自動運転バスの自損事故で、事故の4秒前に自動運転機能が解除されていたことがわかりました。20日、弥彦村が運行する自動運転バスが道路脇の縁石に乗り上げる自損事故が発生しました。弥彦村によりますと、調査の結果、この事故の4秒前に運転モードが“自動運転”から“ニュートラル”に切り替わっていたことが判明したということです。運転モードの切り替えは、通常、バスの停