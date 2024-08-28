自民党の総裁選挙を巡り、茂木幹事長は自身が会長を務める栃木県連から出馬の要請を受けて「来週には決断したい」と強調しました。自民党茂木幹事長「支援の声、ぜひ出てほしい。こういう強い熱い思いをいただいているところで、その思いにどう答えるか。来週には決断したい」茂木幹事長は「身近な人からの要請はありがたく、責任感を感じる」と述べたうえで、「刷新感と課題解決力があるチームで結果を出すことが求められて