(２８日午後７時送信記事を再送しました)Stephanie Kelly[２８日 ロイター] - 米大統領選の共和党候補トランプ前大統領と、民主党候補ハリス副大統領は来月、討論会で初対決する。民主党候補だった現職のバイデン大統領がトランプ氏との討論会で精彩を欠き、最終的に選挙戦からの撤退を余儀なくされたことは記憶に新しいところだ。約２億４０００万人の有権者にとって、トランプ氏とハリス氏が並んで政策を説明するのを聞く初めて