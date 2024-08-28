発達しながら北上する非常に強い台風10号です。県内にはきょう28日、暴風、波浪、高潮の特別警報が発表されました。最大級の警戒をし、身の安全を確保してください。 非常に強い台風10号は、28日午後5時には屋久島の南西を北へゆっくりと進んでいると推定されます。中心気圧は935ヘクトパスカル、最大瞬間風速は70メートルです。 気象庁は28日 ▼薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に暴風と波浪の特別警報を ▼薩摩地方の一