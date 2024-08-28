大雨洪水警報が、南九州市に発表されました。 大雨警報が、鹿児島市、垂水市、日置市、曽於市、南さつま市、志布志市、大崎町に発表されました。 洪水警報が、鹿屋市、東串良町、錦江町、肝付町に発表されました。 屋久島町に発表されている、暴風波浪特別警報、大雨洪水警報は、継続中です。 阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表されている、暴風波浪高潮特別警報は、継続中です。 鹿屋市、西之表市、三島村