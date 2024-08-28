バレーボール女子日本代表の石川真佑選手が2024年8月26日、インスタグラムで「Memories」と題したパリ五輪での思い出写真を公開した。「まゆちゃん選手の皆さん笑顔最高」石川さんはセーヌ川での開会式の様子やエッフェル塔の下ではしゃぐ姿、「VICHY（ヴィシー）」のモニュメント前でポーズを決める姿、選手村での様子など計8枚の写真を公開した。ヴィシーは、五輪直前、事前調整合宿を行っていた場所だ。この投稿に対しては、次